В 2019-м «Мадрид» последний раз вылетал из ЛЧ после победы в первом матче. Вспоминаем составы «сливочных» и соперника

Болельщики готовятся к мадридскому дерби в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов, первая встреча закончилась победой «Реала» со счетом 2:1.

А когда «сливочные» в последний раз покидали турнир по сумме двух встреч, если в первой игре одержали победу? Как напоминает Transfermarkt, последний раз подобное с «королевским клубом» случилось в 1/8 сезона-2018/19 в противостоянии с «Аяксом».

Как и в нынешней кампании, в первом матче «Мадрид» победил со счетом 2:1, а в ответной игре голландцы устроили разгром 4:1.

Суммарная стоимость того состава «Реала» – 560 млн евро. Сразу пять футболистов до сих пор выступают за «королевский клуб»: Винисиус, Лукас Васкес, Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тибо Куртуа.

Тот «Аякс» под руководством Эрика тен Хага был богат талантливой молодежью, капитанскую повязку носил 19-летний Маттейс де Лигт. Суммарно за состав пришлось бы заплатить 304 млн евро. В сезоне-2018/19 «Аякс» добрался до полуфинала ЛЧ, где уступил «Тоттенхэму».

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