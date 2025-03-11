🤯 Крутости Ламина не выдерживают даже его бутсы! Ямалю пришлось менять обувь после гола «Бенфике»

Кажется, после матча с «Бенфикой» Ламину Ямалю предстоит серьезный разговор с adidas, с которым у юноши заключен контракт. Молодой испанец – один из главных амбассадоров бренда, но бутсы от adidas, похоже, не выдерживают крутости игрока.

В первом тайме Ламин отдал голевую на Рафинью, а затем забил сам. Бразилец символически протер бутсу юноши.

Возможно, Рафинья перестарался! Камеры выхватили разодранную бутсу Ямаля после гола испанца.

Экипировщик «блауграны» поджидал Ямаля на бровке с дополнительной парой обуви.

Проблемы с экипировкой не помешали Ламину установить очередные рекорды главного клубного турнира Европы. Ямаль также повторил рекорд Юлиана Дракслера по матчам в плей-офф Лиги чемпионов до 18-ти лет – у обоих по шесть встреч, в следующем матче испанец может побить и это достижение.

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