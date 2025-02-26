🔥 Топ игроков, которые провели 100 матчей в рекордно юном возрасте. Ламин первый, второе место точно удивит 

Ламин Ямаль установил очередной рекорд: игра против «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги стала для юноши сотой встречей на профессиональном уровне – он самый молодой футболист, которому удалось преодолеть эту отметку.

К 17-ти годам Ламин успел провести 85 матчей за основу «Барселоны» и еще 17 встреч в составе сборной Испании, в этих играх юноша забил 21 гол и отдал 30 ассистов.

Портал Score90 вспомнил игроков, которым удалось провести 100 матчей в рекордно юном возрасте. В рейтинг попали футболисты из топ-10 чемпионатов Европы.

Ямаль, конечно, занимает первое место, а на второй строчке расположился Ромелу Лукаку. Бельгиец в составе «Андерлехта» вышел на свой сотый матч в карьере, когда ему было 17 лет и 11 месяцев.

Самые молодые игроки, которые провели 100 матчей в карьере

Кто удивил?

Лучшие игроки по гол+пас в топ-5 лиг Европы. Салах недосягаем

Флик мило отпраздновал 60-летний юбилей: получил подарок от болельщиков, клубного маскота и коридор от игроков «Барсы»

🎥 Уэйн Руни назвал нападающего, которого считает лучше себя. Отмел нескольких суперзвезд