😮🚀 «Ламин #####! Ну что за гений!» Юный каталонец поставил очередной рекорд ЛЧ
«Барселона» бьется с «Бенфикой» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. А Ламин Ямаль уже к ней готовится.
17-летний вингер «Барсы» выдал два результативных шедевра в первом тайме. Сначала невероятной красоты голевой пас на Рафинью. А затем и шикарный гол.
Opta уточняет, что Ямаль стал самым молодым автором 1+1 в матче ЛЧ. Ламин это сделал в 17 лет и 241 день.
никогда не оставляйте Ямала без присмотра и один на один с защитой. это может плохо кончится