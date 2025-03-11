😮🚀 «Ламин #####! Ну что за гений!» Юный каталонец поставил очередной рекорд ЛЧ

«Барселона» бьется с «Бенфикой» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. А Ламин Ямаль уже к ней готовится.

17-летний вингер «Барсы» выдал два результативных шедевра в первом тайме. Сначала невероятной красоты голевой пас на Рафинью. А затем и шикарный гол .

Opta уточняет, что Ямаль стал самым молодым автором 1+1 в матче ЛЧ. Ламин это сделал в 17 лет и 241 день.