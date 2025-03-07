🎥 Рио Фердинанд сделал прогноз на еврокубки. Верит в «Ман Юнайтед»?
Специально для TNT Sports Рио Фердинанд поделился своим прогнозом на результаты еврокубков в этом сезоне. Таже легенда «Ман Юнайтед» прикинул, каких высот на международной арене достигнут английские клубы.
Победитель Лиги чемпионов: «Мадрид».
До какой стадии в ЛЧ дойдет «Ливерпуль»: «До полуфинала».
До какой стадии в ЛЧ дойдет «Арсенал»: «До четвертьфинала».
До какой стадии в ЛЧ дойдет «Астон Вилла»: «До четвертьфинала».
Кто возьмет «Золотую бутсу» Лиги чемпионов: «Рафинья».
Победитель Лиги Европы: «Ман Юнайтед».
Победитель Лиги конференций: «Челси».
Что-нибудь из предсказанного Фердинандом сбудется?
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