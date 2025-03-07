🎥 Рио Фердинанд сделал прогноз на еврокубки. Верит в «Ман Юнайтед»?

Специально для TNT Sports Рио Фердинанд поделился своим прогнозом на результаты еврокубков в этом сезоне. Таже легенда «Ман Юнайтед» прикинул, каких высот на международной арене достигнут английские клубы.

Победитель Лиги чемпионов: «Мадрид».

До какой стадии в ЛЧ дойдет «Ливерпуль»: «До полуфинала».

До какой стадии в ЛЧ дойдет «Арсенал»: «До четвертьфинала».

До какой стадии в ЛЧ дойдет «Астон Вилла»: «До четвертьфинала».

Кто возьмет «Золотую бутсу» Лиги чемпионов: «Рафинья».

Победитель Лиги Европы: «Ман Юнайтед».

Победитель Лиги конференций: «Челси».

Что-нибудь из предсказанного Фердинандом сбудется?

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