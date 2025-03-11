🎥 Фанаты «Барсы» сходят с ума перед матчем с «Бенфикой». Закидали автобус гостей, троллили Винисиуса 😡

Первая встреча «Бенфики» и «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов закончилась победой каталонцев со счетом 1:0: подопечные Флика с 22-й минуты играли в меньшинстве, автором единственного гола стал Рафинья.

Команды сражались еще на этапе лиги, тогда «Барса» в безумном матче вырвала победу 5:4. Напряжение перед ответной встречей в плей-офф турнира ощущалось еще до прибытия футболистов на «Монжуик».

Болельщики «Барсы» не стали оказывать радушный прием гостям: автобус «Бенфики» фанаты закидали файерами и стеклянными предметами, передает Diario SPORT. Прибытие португальцев попало на видео:

Фанаты «Бенфики» отомстили каталонцам за недружелюбную встречу любимой команды:

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Как закончится ответная встреча команд?

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