🎥 Ван Перси назвал трех любимчиков из действующих игроков.  Выбрал двух футболистов «Сити»

ESPN продолжает делиться роликами с Робином ван Перси. Голландец уже перечислил игроков, которых считает лучшими завершителями, чем он сам.

В этот раз тренера «Фейеноорда» попросили назвать трех действующих футболистов, за игрой которых Робину особенно нравится наблюдать. Ван Перси выбрал своего соотечественника и двух звезд «Ман Сити»:

«Холанд. Мне очень нравится то, как он использует пространство при атаке, он всегда задействован в каждом эпизоде, созданном командой. Помимо Холанда мне нравится Квинтен Тимбер – нравится то, как он играет.

Назову Родри, хоть он сейчас и травмирован. В нидерландском у нас есть выражение «цемент между камнями» – вот это про Родри, он как клей между камнями. Его игра выглядит такой простой, но в тот момент, когда его нет на поле, становится ясно, насколько он важен».

Ван Перси провел всего два матча у руля «Фейеноорда», но уже успел установил клубный антирекорд XXI века. «Фейеноорд» не забил в двух матчах при голландце (0:0 с НЕК в Эредивизи и проигрыш «Интеру» 0:2 в ЛЧ) – тренеры клуба не стартовали так плохо с 1978 года.

Как вам выбор Ван Перси?

🎥 Ван Перси назвал завершителей, которых считает лучше себя. Выбирал из действующих игроков

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