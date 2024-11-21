🔥 Лучшие бомбардиры АПЛ по сезонам. Вспоминаем всех с 2007 года по наши дни

За долгие годы АПЛ повидала множество выдающихся голеадоров, некоторым удалось навсегда вписать свое имя в историю. Портал Score90 вспомнил пятерку лучших бомбардиров АПЛ, начиная с сезона-2006/07 и заканчивая современностью. Вышло весьма любопытно!

Сезон-2006/07

В очередной чемпионский сезон «Манчестер Юнайтед» лучшим бомбардиром лиги стал Дидье Дрогба, забивший 20 голов в 36-ти матчах.

Сезон-2007/08

У Криштиану Роналду на 11 голов больше, чем у Дрогба в предыдущей кампании. Вместе со званием лучшего бомбардира португалец забрал чемпионский титул.

Сезон-2008/09

Николя Анелька из «Челси» на один мяч обошел Криро в бомбардирской гонке, но чемпионство вновь забрали «красные дьяволы».

Сезон-2009/10

Дидье Дрогба превзошел собственное достижение и помог «Челси» завоевать долгожданный титул.

Сезон-2010/11

Чемпионом опять стал «МЮ», а звание лучшего бомбардира разделили представители Манчестера – Карлос Тевес и Димитар Бербатов.

Сезон-2011/12

«Ман Сити» с молодым Агуэро в составе впервые оформил чемпионство, а лучшим бомбардиром стал Робин Ван Перси, забивший 30 голов.

Сезон-2012/13

Чемпионский трофей переехал в красную часть Манчестера. А в гонке бомбардиров вновь победил Ван Перси, правда, уже в составе «красных дьяволов».

Сезон-2013/14

Перед прощанием с «Ливерпулем» Луис Суарес сумел завоевать «Золотую бутсу» лиги. А титул забрал «Ман Сити».

Сезон-2014/15

«Горожане» не смогли защитить титул, чемпионом стал «Челси». Зато Серхио Агуэро наконец забрался на вершину рейтинга лучших голеадоров турнира.

Сезон-2015/16

В кампании имени «Лестера» и Клаудио Раньери лучшим бомбардиром АПЛ стал молодой Харри Кейн. Тогда нынешний капитан сборной Англии обошел Джейми Варди и Серхио Агуэро на один гол.

Сезон-2016/17

На следующий сезон Кейн оторвался от ближайшего преследователя, Ромелу Лукаку, на четыре гола, но чемпионом так и не стал. Титул достался «Челси».

Сезон-2017/18

Пеп Гвардиола впервые оформил чемпионство у руля «Сити», а лучшим бомбардиром стал новичок «Ливерпуля» – Мо Салах.

Сезон-2018/19

В следующем сезоне египтянин разделил «Золотую бутсу» Премьер-лиги с Садьо Мане и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Чемпионский титул остался у «горожан»

Сезон-2019/20

«Ливерпуль» наконец забрал долгожданный титул, а Джейми Варди наконец возглавил топ лучших бомбардиров чемпионата.

Сезон-2020/21

Харри Кейн вернулся за «Золотой бутсой», на этот раз для награды ему потребовалось всего 23 гола. С 2021 года началась серия чемпионств «горожан» Гвардиолы, примечательно, что в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ сезона-2020/21 нет представителей «Сити».

Сезон-2021/22

«Золотую бутсу» разделили Сон Хын Мин и Мо Салах. В Англию и гонку бомбардиров вернулся Криштиану Роналду!

Сезон-2022/23

В игру вступил «киборг» Эрлинг Холанд. В дебютном сезоне норвежец забил 36 мячей – это рекорд по голам за одну кампанию Премьер-лиги.

Сезон-2023/24

На следующий год Эрлинг был немного скромнее: он забил 27 голов, но все равно уверенно забрал «Золотую бутсу» АПЛ.

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