🎥 Ван Перси назвал завершителей, которых считает лучше себя. Выбирал из действующих игроков
ESPN попросил Робина ван Перси выбрать действующих футболистов, которых голландец считает лучшими завершителями, чем он сам. Ведущий называл игроков, а тренер «Фейеноорда» по каждому давал вердикт.
Робин считает, что в своей пиковой форме он был лучше Олли Уоткинса, Доминика Соланке, Николаса Джексона, Александера Исака, Коди Гакпо, Виктора Дьокереша, Антуана Гризманна и Лаутаро Мартинеса.
По мнению Ван Перси, он уступает Роберту Левандовскому, Эрлингу Холанду, Мо Салаху и Харри Кейну.
Ван Перси совсем недавно подписал контракт с «Фейеноорда». Свой первый матч на новой должности тренер проведет 1 марта, «НЕК» сразится с его командой в рамках 24-го тура Эредивизи.
Как вам ответы Робина?
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