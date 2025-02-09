Такой красоты больше нет в футболе. Это был эталон форварда?

144 гола, 53 ассиста, пять наград игроку месяца и медаль АПЛ. Наследие Робина ван Перси – не только в цифрах.

Глядя на современный футбол и АПЛ в частности, где индивидуальная смелость затерялась в тотальной академичности, нарезки Ван Перси трудно не пересматривать. Нидерландец был одним из последних форвардов Премьер-Лиги, которые дарили олдскульную игру в элегантной манере – удары издалека в касание, с лету, ножницами. И, конечно, прямые голы со штрафных. Такого сейчас почти не увидеть.