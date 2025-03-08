Салах рассказал о беседе со Слотом в перерыве игры с «Саутгемптоном». «Ливерпуль» отыгрался с 0:1 до 3:1

После первого тайма в матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» «Ливерпуль» уступал со счетом 0:1. Во второй половине встречи мерсисайдцы вырвали победу – сперва забил Нуньес, а после Салах дважды отличился с пенальти.

Арне Слот из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибун, все же в перерыве тренер провел с подопечными воспитательную беседу. Салах рассказывает:

«В перерыве было чувство разочарования. Он [Слот] был недоволен нами, он надеялся, что мы сыграем лучше. В первом тайме мы не были сосредоточены и скоординированы. Не думаю, что сегодня мы сыграли хорошо. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу, нам нужно побеждать в подобных матчах».

Сам Слот не стал делится подробностями беседы с игроками после первого тайма: «Комплиментов им в перерыве я не делал, это могу сказать точно».

Как оцените игру «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном»?

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