В 28-м туре Премьер-лиги «Ливерпулю» пришлось сражаться с «Саутгемптоном» без главного тренера на бровке: Арне Слот дисквалифицирован на два матча из-за красной карточки, полученной в мерсисайдском дерби.

За встречей с «Саутгемптоном» голландец следил с трибун «Энфилда», подопечные потрепали наставнику нервы. В концовке первого тайма «Ливерпуль» после неудачной игры Ван Дейка и Алиссона пропустил от Уильяма Смоллбоуна.

Слот не был доволен.

Мерсисайдцы спасли нервную систему тренера во втором тайме. На 52-й минуте Нуньес сравнял счет, а еще через минуту Салах с пенальти вывел «красных» вперед.

Реакция Арне не ускользнула от камер.

Под занавес встречи Салах вновь обрадовал тренера, реализовав второй одиннадцатиметровый.

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