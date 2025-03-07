🎥 Трент выбрал лучшего форварда мира. Мбаппе и Холанд вылетели на раннем этапе

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд поучаствовал в известном челлендже «Остается только победитель». Ему сформировали список из шестнадцати игроков, а он должен был исключать одного, который, на его взгляд, хуже или слабее.

Первый раунд: Криштиану Роналду − Килиан Мбаппе, Златан Ибрагимович − Виктор Осимхен, Харри Кейн − МохамедСалах , Лаутаро Мартинес − Самюэль Это’О , Винисиус Жуниор − Карим Бензема , Роберт Левандовски − Маркус Рэшфорд, Уэйн Руни − Тьерри Анри , Лионель Месси − Эрлинг Холанд.

Четвертьфинал: Криштиану Роналду − Златан Ибрагимович, Самюэль Это’О − Мохамед Салах , Роберт Левандовски − Карим Бензема , Лионель Месси − Тьерри Анри.

Полуфинал: Криштиану Роналду − Мохамед Салах, Лионель Месси − Карим Бензема.

Финал: Криштиану Роналду − Лионель Месси .

Забавно, что сегодня официальный аккаунт испанского издания Marca повелся на фейк, запостив такую картинку. Их не удивило, что Роналду проиграл Азару, а Роналдо − Бензема.