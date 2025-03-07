🎥 Трент выбрал лучшего форварда мира. Мбаппе и Холанд вылетели на раннем этапе
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд поучаствовал в известном челлендже «Остается только победитель». Ему сформировали список из шестнадцати игроков, а он должен был исключать одного, который, на его взгляд, хуже или слабее.
Первый раунд: Криштиану Роналду − Килиан Мбаппе, Златан Ибрагимович − Виктор Осимхен, Харри Кейн − МохамедСалах, Лаутаро Мартинес − Самюэль Это’О, Винисиус Жуниор − Карим Бензема, Роберт Левандовски − Маркус Рэшфорд, Уэйн Руни − Тьерри Анри, Лионель Месси − Эрлинг Холанд.
Четвертьфинал: Криштиану Роналду − Златан Ибрагимович, Самюэль Это’О − Мохамед Салах, Роберт Левандовски − Карим Бензема, Лионель Месси − Тьерри Анри.
Полуфинал: Криштиану Роналду − Мохамед Салах, Лионель Месси − Карим Бензема.
Финал: Криштиану Роналду − Лионель Месси.
Забавно, что сегодня официальный аккаунт испанского издания Marca повелся на фейк, запостив такую картинку. Их не удивило, что Роналду проиграл Азару, а Роналдо − Бензема.