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🎥 Трент выбрал лучшего форварда мира. Мбаппе и Холанд вылетели на раннем этапе

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд поучаствовал в известном челлендже «Остается только победитель». Ему сформировали список из шестнадцати игроков, а он должен был исключать одного, который, на его взгляд, хуже или слабее.

Первый раунд: Криштиану Роналду − Килиан Мбаппе, Златан Ибрагимович − Виктор Осимхен, Харри Кейн − МохамедСалах, Лаутаро Мартинес − Самюэль Это’О, Винисиус Жуниор − Карим Бензема, Роберт Левандовски − Маркус Рэшфорд, Уэйн Руни − Тьерри Анри, Лионель Месси − Эрлинг Холанд.

Четвертьфинал: Криштиану Роналду − Златан Ибрагимович, Самюэль Это’О − Мохамед Салах, Роберт Левандовски − Карим Бензема, Лионель Месси − Тьерри Анри.

Полуфинал: Криштиану Роналду − Мохамед Салах, Лионель Месси − Карим Бензема.

Финал: Криштиану Роналду − Лионель Месси.

Забавно, что сегодня официальный аккаунт испанского издания Marca повелся на фейк, запостив такую картинку. Их не удивило, что Роналду проиграл Азару, а Роналдо − Бензема. 

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logoТрент Александер-Арнолд
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logoКилиан Мбаппе
logoМохамед Салах
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logoРоберт Левандовски
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