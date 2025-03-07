🎥 Выдать Шченсному «Оскар»! Войчех обошел Дани Ольмо в пародиях на известных киногероев 😁

Войчех Шченсны стал главным героем первого матча «Барсы» и «Бенфики» в 1/8 Лиге чемпионов, «блауграна» с 22-й минуты играла в меньшинстве. Поляк сделал восемь сейвов – это лучший результат среди вратарей каталонцев в «сухих» матчах ЛЧ с 2003 года.

Оказывается, у Войчеха есть скрытый талант – он король пародий! Пресс-служба «Барсы» попросила Шченсного и Дани Ольмо изобразить известных персонажей фильмов и сериалов. Надо сказать, из этой дуэли поляк вышел однозначным победителем.

Особенно хорошо у вратаря получился Голлум из «Властелина колец».

От Джима Керри поляка не отличить.

Все пародии Войчеха вышли блистательными, а вот Ольмо надо взять у одноклубника пару уроков по актерскому мастерству.

Браво!

🎥 «Эту битву мы выиграли!» Шченсны рассказал, как перевоспитал сына – раньше мальчишка болел за «Мадрид»

😱 Шченсны станет первым вратарем «Барсы»? Войчех не исключает, что останется в клубе. А что думают фанаты?

Дани Ольмо собрал команду легенд «Барсы». Вспомнил даже Марадону