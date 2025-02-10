Дани Ольмо собрал команду легенд «Барсы». Вспомнил даже Марадону

Пресс-служба «Барселоны» попросила Дани Ольмо, воспитанника клуба, составить команду из легенд «блауграны».

Голкипер: «Виктор Вальдес. Он вратарь команды, завоевавший секступл, один из лучших голкиперов в истории».

Защита: «Возьму тройку – Пуйоль, Куман и Жорди Альба. Они легенды клуба, Альба – лучший левый защитник в мире, я думаю».

Полузащита: «Бускетс, Иньеста, Хави и Марадона. Буси, Хави и Иньеста написали историю с «Барсой» и сборной. Думаю, они образовали лучшую полузащиту в истории футбола. Ну а Марадона – один из величайших игроков в истории».

Атака: «Впереди будут Йохан Кройфф, Месси и Роналдиньо. Месси – лучший футболист в истории, Роналдиньо дарил радость и свой особый стиль, а Кройф – кумир для фанатов «Барсы» и всех футбольных болельщиков».

Сборная легенд «Барсы» по версии Дани Ольмо

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