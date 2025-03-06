😱 Шченсны станет первым вратарем «Барсы»? Войчех не исключает, что останется в клубе. А что думают фанаты?

Войчех Шченсны – безусловный герой сложнейшего выезда «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

Польский голкипер был настолько хорош, что вопрос о лучшем футболисте игры не стоял от слова совсем. Оцените разницу сами.

Восемь сейвов! Причем ПЯТЬ при ударах из пределов штрафной площади.

Гениальная игра Шченсны породила неизбежный вопрос, с которым журналисты не стали тянуть.

«Подпишу ли я летом новый контракт? Сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на текущих играх, и я хочу отдать всю свою энергию «Барселоне», а затем мы посмотрим, что делать дальше», – заявил Войчех.

А что думают фанаты «Барсы»?

💭 «Бро заставил Алиссона уехать из «Ромы», вынудил Буффона задумать об уходе, ушел на пенсию, потом вернулся, чтобы спасти «Барселону». Вопросы?»

💭 «Его нужно оставить».

💭 «Шченсны, нам нужно, чтобы ты спас «Барсу» от Стегена бен Ладена. Я бы не возражал против того, чтобы он был твоей подменой».

💭 «Спасибо, стена».

💭 «Было бы интересно сделать его постоянным первым номером».

Марку-Андре тер Стегену стоит грустить?