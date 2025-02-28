🎥 Тебас разнес «Сити» из-за финансов. В соцсетях разлетелась реакция Пепа на вопрос о президенте Ла Лиги 😡

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, прошелся по клубам Испании и двинулся дальше – от него прилетело «Ман Сити». Спортивный чиновник жалуется на финансы «горожан»:

«Что меня беспокоит в «Манчестер Сити», так это то, что у них есть группа компаний, не входящих в City Football Group. Они перекладывают свои расходы на эти компании. Мы обратились с жалобой на «Манчестер Сити» в Европейскую комиссию. Несмотря на то, что «Манчестер Сити» является английской командой и не входит в ЕС, они по-прежнему ведут коммерческую деятельность в Европе».

Тебас сравнил «Сити» с американской компанией «Энрон», обанкротившейся в 2001 году:

«Это то же самое, что и с «Энрон», они переписывали свои убытки на разные компании, и это привело к их краху. Мы хотим, чтобы «Манчестер Сити» подвергся санкциям. В настоящее время дело находится на стадии расследования».

На пресс-конференции перед матчем «Сити» и «Плимута» в Кубке Англии журналист попытался спросить Гвардиолу о высказываниях Тебаса. Пеп был непробиваем:

«Следующий [вопрос]. Следующий. Следующий!»

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