Топ-25 клубов по доходам от трансферов в сезоне-2024/25 по версии Transfermarkt. В тройке две неожиданные команды

Зимнее трансферное окно закрылось почти месяц назад, но только сейчас энтузиасты посчитали доходы ведущих мировых клубов от продажи игроков.

На первом месте неожиданно оказалась «Астон Вилла», отправившая в разные клубы футболистов на целых 257,17 млн евро. На втором месте более предсказуемая команда − «Челси» и 228,9 млн евро. «Синие» набрали достаточно большой состав на крупную сумму и вынужденно продавали воспитанников. Третье место также удивляет – «Ренн» и его продажи на 177,3 млн.

В десятку также вошли «Порту», «Лидс», «Бенфика», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Палмейрас» и «Антрахт».

Весь топ-25 за сезон-2024/25 выглядит следующим образом: