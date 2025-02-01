Тебас вновь потребовал отменить регистрацию Ольмо. Президент Ла Лиги настроен очень серьезно

8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге. С этим не согласился президент испанской лиги Хавьер Тебас. В конце января он впервые высказался по этому поводу.

– Мы против регистрации [Ольмо] и направляем соответствующие апелляции в соответствующие органы. И в них мы просим, чтобы он не был зарегистрирован.

– Если шанс, что его регистрация будет отменена?

– Ну, если мы считаем, что его нельзя регистрировать, мы, очевидно, считаем, что у нас есть шанс, – сказал Тебас.

Прошло пару недель и президент Ла Лиги повторил то, что уже говорил, но теперь его слова выглядят еще более серьезно: сдаваться он не собирается.

«Вмешательство правительства не выглядит хорошо. Но мы действовали в соответствии с правилами финансового фэйр-плей и требованиями федерации.

Решение CSD показывает, что он не понимает, как выдаются лицензии. Это автоматизированный процесс. В случае с Ольмо 31 декабря «Барсе» сказали, что она не вписывается в требования финансового фэйр-плей. Она попыталась загрузить лицензию Ольмо, но ей сказали: «Вы не можете ее загрузить, у вас нет прав на получение лицензии».

3 января она уже вписывалась в правила финансового фэйр-плей, но получила ответ: нет, вы не можете [заявить Ольмо], потому что регистрация этого игрока уже была отменена 31-го числа, и он не может получить новую лицензию.

Мы подали апелляцию в CSD. Мы запросили временно отменить регистрацию Ольмо... Это временная мера, которая отменяет предыдущую временную меру», – сказал президент Ла Лиги.

Пока не ясно, кто победит, но все рычаги для давления на «Барселону» у Хавьера Тебаса есть.