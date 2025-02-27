🔥 «Баварии» стукнуло 125 лет! Изучаем символический состав из лучших игроков в истории клуба 

«Бавария» отмечает свое 125-летие в статусе главной команды Германии и одного из самых успешных клубов мира. История Рекордмайстера создавалась выдающимися игроками, вписавшими свои имена в историю футбола.

Портал 90min составил символическую сборную из главных футболистов в истории «Баварии». Получилось очень солидно!

В команду вошли:

Мануэль Нойер – 552 матча за «Баварию», 261 из них прошел без пропущенных голов.

Франц Беккенбауэр – 584 матча за «Баварию», 75 голов и 75 ассистов.

Ханс-Георг Шварценбек – 554 матча за «Баварию», 31 гол и 10 ассистов.

Филипп Лам – 517 матчей за «Баварию», 16 голов и 70 ассистов.

Пауль Брайтнер – 352 матча за «Баварию», 110 голов и 41 ассист.

Бастиан Швайнштайгер – 500 матчей за «Баварию», 68 голов и 98 ассистов.

Штефан Эффенберг – 234 матча за «Баварию», 48 голов и 54 ассиста.

Арьен Роббен – 309 матчей за «Баварию», 144 гола и 101 ассист.

Томас Мюллер – рекордные 738 матчей за «Баварию», 247 голов и 272 ассиста.

Франк Рибери – 425 матчей за «Баварию», 124 гола и 182 ассиста.

Герд Мюллер – 613 матчей за «Баварию», рекордные 570 голов и 103 ассиста.

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