📸🎥 «Бавария» выпустила изумительную коллекцию к 125-летию! В рекламе собрали легенд прошлого и звезд настоящего ❤️

27 февраля «Бавария» отметит свое 125-летие! В честь столь крупной даты Рекордмайстер выпустил целую коллекцию, изюминкой которой стала роскошная футболка.

Джерси выполнено в красном цвете, с золотыми элементами дизайна. Ткань украшена историческими логотипами клуба, рядом с эмблемой «Баварией» красуется памятная дата, напоминающая о 125-летии.

В коллекцию также вошли рубашки, худи, футболки, шарфы, головные уборы и другие аксессуары – все элементы отсылают к памятной дате.

Для рекламной кампании «Бавария» собрала мощный состав: легенды прошлого объединились со звездами нынешнего состава и с молодыми игроками академии. Клуб не забыл и о футболистках женской команды.

Есть и видео.

Фотографии получились очень стильными!

Когда коллекция поступила в продажу, болельщики обвалили «Баварии» онлайн-магазин! Клуб сообщил, что после объявления о старте продаж на сайт поступило несколько миллионов запросов.

Болельщики дважды увидят «Баварию» в коллекционной форме: на «Альянц Арене» в матче мужской команды против «Бохума» и на домашней игре женской команды с «Вольфсбургом».

Как вам коллекция?

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