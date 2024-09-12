📸 У Мюллера появился собственный стенд в музее «Баварии». Рассматриваем экспонаты
Томас Мюллер официально вписал свое имя в историю «Баварии». Немец провел рекордный 710-й матч за мюнхенцев, что позволило ему обойти по этому показателю Зеппа Майера.
Достижение покорилось Томасу 1 сентября в домашнем матче против «Фрайбурга». Чтобы сделать день еще ярче, раумдойтер обрадовал болельщиков голом.
В музее «Баварии» на «Альянц Арене» появился стенд, посвященный достижению Мюллера. Посетители увидят футболку и бутсы, в которых Томас провел рекордную игру за мюнхенцев. На табличках есть информация и фотографии памятного вечера.
Кстати, бутсы необычные: специально для Томаса adidas подготовил особенную модель – как раз для вечера рекордов.
Мюллер, без сомнения, заслужил свой стенд в клубном музее. Легенда!
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Перед игрой с Германией на ЧМ-2010 аргентинцы веселились. Мюллер одной фразой вдохновил немцев на победу 4:0
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