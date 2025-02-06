📸🎥 Крутейшее ретро от «Баварии»! Мюллер и Павлович отправились в прошлое – на 125 лет назад

В этом году «Бавария» отметит свое 125-летие. День рождение Рекордмайстер отпразднует 27 февраля, но клуб и футболисты уже радуют поклонников классным контентом.

Томас Мюллер, абсолютная легенда «Баварии», вместе с Александаром Павловичем, молодым воспитанником мюнхенцев, дали интервью клубному изданию Säbener51.

Футболисты поразмыслили над прошлым и будущим Рекордмайстера, они даже примерили форму 1900 года – хлопковые рубашки, брюки до колен со стрелками и массивные кожаные ботинки.

«Я бы тратил слишком много времени, чтобы просто надеть все это! Эта рубашка немного голубая, совершенно невозможно, что в сегодняшней «Баварии» будет такая форма. Я знаю клуб только в красном цвете.

И у меня никогда не было такой прически! Фонзи [Дэвис], Конни [Лаймер] и Кинг [Коман] сказали, что я похож на гангстера из старых фильмов. Этот образ напоминает Голливуд. Это все отлично подходит Томасу, он все же немного старше», – с улыбкой отметил Павлович.

«Ага, на самом деле я играл еще в те времена. Просто мои родители немного соврали о моем возрасте», – пошутил Мюллер.

Томасу, и правда, идет.

Да и Алексу тоже.

Фотографии получились отличными.

125 лет назад просмотр в футбольный клуб выглядел так:

Как вам такой креатив?

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