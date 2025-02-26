🎥 Жуткий привоз Онана и Доргу. «МЮ» пропустил от «Ипсвича» уже на 4-й минуте 

«Манчестер Юнайтед» вышел на исторический шеститысячный матч в клубной истории, соперником «красных дьяволов» стал «Ипсвич», находящийся в зоне вылета.

Похоже, о значимости матча обороне манкунианцев не сообщили, «Ман Юнайтед» пропустил уже на 4-й минуте встречи. Патрик Доргу сделал пас мимо Андре Онана, который зачем-то вышел далеко за пределы вратарской.

Недопонимание между голкипером и защитником привело к голу Джейдена Филоджин-Байдейса.

За 2 года в «Ман Юнайтед» Онана совершил 12 ошибок, приведших голу, у Де Хеа таких ошибок было 17 – за 12 лет на «Олд Траффорде».

К счастью, за Доргу и Онана быстро исправились одноклубники: на 22-й минуте Зиркзе помог Морси отправить мяч в собственные ворота, вскоре Де Лигт вывел «красных дьяволов» вперед.

А Доргу в концовке тайма еще и прямую красную получил – очень грубо сыграл против соперника.

Оставшись вдесятером, «красные дьяволы» пропустили второй гол от Филоджин-Байдейса.

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