🎥 Бруну Фернандеш снял с «МЮ» проклятие Роналду! «Дьяволы» три года не могли забить со штрафного в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» вырвал у «Эвертона» ничью 2:2, при этом после первого тайма «ириски» вели в два мяча. Камбэк для «красных дьяволов» организовали Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.
Гол португальца получился особенно красивым, на 72-й минуте капитан забил прямым ударом со штрафного.
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Криштиану забил со стандарта почти три года назад – 16 апреля 2022 года в матче 33-го тура Премьер-лиги против «Норвича». Та встреча закончилась победой «дьяволов» со счетом 3:2, Роналду оформил хет-трик.
Как вам гол Бруну?
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Но почему то не видят этого 🤷♂️