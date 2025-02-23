🎥 Бруну Фернандеш снял с «МЮ» проклятие Роналду! «Дьяволы» три года не могли забить со штрафного в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» вырвал у «Эвертона» ничью 2:2, при этом после первого тайма «ириски» вели в два мяча. Камбэк для «красных дьяволов» организовали Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте.

Гол португальца получился особенно красивым, на 72-й минуте капитан забил прямым ударом со штрафного.

Бруну снял с манкунианцев «проклятие Криштиану Роналду». До Фернандеша Криро был последним игроком «Ман Юнайтед», кому в АПЛ удалось забить прямым ударом со штрафного!

Криштиану забил со стандарта почти три года назад – 16 апреля 2022 года в матче 33-го тура Премьер-лиги против «Норвича». Та встреча закончилась победой «дьяволов» со счетом 3:2, Роналду оформил хет-трик.

Как вам гол Бруну?

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