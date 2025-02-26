🔥 Матч «МЮ» с «Ипсвичем» войдет в историю. «Дьяволы» установят рекорд среди английских клубов

Матч 27-го тура Премьер-лиги против «Ипсвича» для «красных дьяволов» станет историческим: «Манчестер Юнайтед» первым из клубов английской лиги проведет шеститысячный матч – это, разумеется, рекорд.

От манкунианцев немного отстал «Ливерпуль», у мерсисайдцев на 14 игр меньше. На третьем месте расположился «Арсенал», чья клубная история насчитывает 5 888 встреч.

Клубы английской лиги с наибольшим количеством матчей в клубной истории

«Ман Юнайтед» также провел больше всего матчей в Кубке Англии – 480 игр, это на пять встреч больше, чем у «Арсенала».

А вот на международном уровне «красные дьяволы» уступают «Ливерпулю»: в еврокубках у мерсисайдцев 455 игр – у «МЮ» на 18 меньше, «Арсенал» в этом рейтинге отстал от «красных дьяволов» на 81 матч.

Как подопечные Аморима проведут историческую встречу?

🔥 Салах – лучший игрок из АПЛ по гол+пас во всех турнирах. А кто еще в топ-10?

10 лучших англичан в истории АПЛ от Ширера. Сплошная элита

🎥 Бруну Фернандеш снял с «МЮ» проклятие Роналду! «Дьяволы» три года не могли забить со штрафного в АПЛ