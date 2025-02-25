🔥 Хави может сменить Аморима в «МЮ»? Каталонец несколько раз отказывал «дьяволам»
С тех пор, как Хави покинул «Барселону» в конце прошлого сезона, каталонец находится в отпуске. Тренер решил пока оставаться в тени, пишет Relevo. Он приезжал в Барселону на церемонии прощания Андреса Иньесты с футболом и Серджи Роберто с «блауграной», Хави также принял участие в нескольких благотворительных матчах.
Все это время помощники Эрнандеса получали звонки из разных частей мира с предложениями о работе. В тренере были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Премьер-лиги, однако окружение каталонца считало, что многие из этих проектов заведомо проигрышны, а потому принимать предложения не было смысла.
Одним из главных претендентов на Хави Relevo называет «Манчестер Юнайтед», манкунианцы интересовались каталонцем еще в тот момент, когда он возглавлял «Барселону». Эрнандеса звали на «Олд Траффорд» и после увольнения Тен Хага, но Хави отказал, а «Ман Юнайтед» в итоге подписал Рубена Аморима.
После прощания с «Барсой» Хави твердо решил взять годичный отдых от работы, это намерение не изменилось. Его идея проста – начать успешный и долгосрочный проект с нуля, каталонец не рассматривал возможность возглавлять какую-либо команду по ходу сезона.
Как утверждает Relevo, этим новым проектом может стать «Манчестер Юнайтед», даже учитывая предыдущие отказы Эрнандеса. Плохие результаты «красных дьяволов» при Амориме ставят португальца в невыгодное положение, что в теории может открыть Хави дорогу на «Олд Траффорд» на старте следующего сезона.
Как оцениваете такую перестановку на тренерском мостике «МЮ»?
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Во-вторых, дайте Рубэну поработать собаки! Раз уж Эрику не дали!
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Про дистанцию я говорил не в плане сравнений с Фликом, а просто за 3 года 2, 1 и 2 - это хороший результат в ситуации, в которой Хави работал с командой. Не всегда они играли феерически, хватало плохих матчей, но в целом игра была качественная.
И если даже Флик добьётся такого выдающегося результата (2 ЛЧ), это не значит, что Хави плохой тренер.
Ну и у Флика тоже ведь были неудачи. Например с Баварией он умудрился вылететь из Кубка Германии от клуба 2 дивизиона, со сборной не вышел из группы на ЧМ. Плохой ли он после этого тренер?
Лень поднимать статистику, но думаю Барса проиграла больше Ель Класико при Хави, чем выиграла.
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Особо и поднимать не надо.
4:0, 1:3, 2:1, 1:2, 3:1 (суперкубок), 1:2, 0:4 (суперкубок), 2:3.
3 победы, 5 поражений. Снова повторю, что учитывая состав и проблемы с травмами, это вполне хороший результат.
Игра!!! При Хави её не было, от слова совсем!
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Невозможно без игры брать титул в таком чемпионате как ЛаЛига. Ну разве что есть в команде Месси, который спасёт (по факту спасал Вальверде и почти вытащил к титулу Кумана). Напомни, у Хави был Месси? Или в целом у Барселоны был какой-то запредельно классный состав, а не 19-летний Педри, Бальде, 16-летний Ламин, косячный ветеран Пике, которого пришлось попросить освободить место прямо посреди сезона и тд? Или ты хотел, чтобы такой состав разрывал соперников на кусочки?
Или ЛаЛига - это чемпионат водокачки?
Что мешало Хави, сделать из Рафиньи (который при нём даже навесить не мог нормально в штрафную соперника) второго бомбардира клуба
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Вообще-то он и при Хави был вторым бомбардиром клуба. И лучшим ассистентом. То есть никто не мешал ему навешивать точно. И, о чудо, он навешивал. Или кто-то другой был? Просто цифры поменьше. Ну, да, это факт. Я не спорю, что атаку Флику удалось наладить феерическую, красавец. Но что это получается, что он единственный топ тренер в мире? Или Рафинья при любом сильном тренере таки цифры показал бы? Вряд ли. Может быть, стоит признать, что Флик не просто сильный тренер, а уникальный. Но повторю вопрос - как быть со сборной Германии и вылетом из группы ЧМ? А после ЧМ команда вообще посыпалась.
А если пофантазировать в обратную сторону, и кроме суперкубка Барселона никаких титулов при Флике не возьмёт? Что тогда? Хави станет классным тренером? Это не имеет смысла. Может быть, Флик добьётся выдающихся побед, а может, и нет. Но это не отменяет классной работы Хави. Особенно с учётом всех обстоятельств. Главная его проблема как медийной личности - мелет много чепухи, постоянно наезжает на судей во время матчей и получает карточки, и игроки смотрят на это и тоже психуют и получают карточки. В итоге страдает команда. Вот тут сдержанный Флик его действительно превосходит на голову.
Насчет побед в больших матчах... Лень поднимать статистику, но думаю Барса проиграла больше Ель Класико при Хави, чем выиграла. Про другие большие матчи, например матчи при Хави в ЛЧ, даже вспоминать не хочется. Грусть, тоска, печаль...
Но даже не в победах и титулах дело... Игра!!! При Хави её не было, от слова совсем! Тупо набивали статистику владения мячом, катая его по периметру штрафной соперника туда-сюда. Большинство побед Барсы - было с минимальным преимуществом, вымученным. А теперь давайте сравним игру и результаты матчей при Флике. Игра (в большинстве матчей) - несравнимо лучше, приятнее, логичнее. Она нравится болельщикам, и она приносит результат! Большинство побед - с крупным счетом! Могли мы надеяться, скажем, на победу с крупным счетом над Баварией при Хави? Однозначно нет! Мы вообще не могли надеяться на победу с Баварией! А при Флике - мы помним результат...
Рафинья при Хави и Флике - это совершенно два разных человека! Совершенно! И в таком преображении - заслуга именно тренера! Что мешало Хави, сделать из Рафиньи (который при нём даже навесить не мог нормально в штрафную соперника) второго бомбардира клуба, с таким количеством забитых мячей и самое главное такой игрой? Ничто, кроме отсутствия тренерского опыта, навыков психолога и грамотных тактических решений!
Нет, я никогда не соглашусь, что Хави - тренер уровня Барсы! Может быть он станет таким, со временем... Посмотрим...