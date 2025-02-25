🔥 Хави может сменить Аморима в «МЮ»? Каталонец несколько раз отказывал «дьяволам»

С тех пор, как Хави покинул «Барселону» в конце прошлого сезона, каталонец находится в отпуске. Тренер решил пока оставаться в тени, пишет Relevo . Он приезжал в Барселону на церемонии прощания Андреса Иньесты с футболом и Серджи Роберто с «блауграной», Хави также принял участие в нескольких благотворительных матчах.

Все это время помощники Эрнандеса получали звонки из разных частей мира с предложениями о работе. В тренере были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Премьер-лиги, однако окружение каталонца считало, что многие из этих проектов заведомо проигрышны, а потому принимать предложения не было смысла.

Одним из главных претендентов на Хави Relevo называет «Манчестер Юнайтед», манкунианцы интересовались каталонцем еще в тот момент, когда он возглавлял «Барселону». Эрнандеса звали на «Олд Траффорд» и после увольнения Тен Хага, но Хави отказал, а «Ман Юнайтед» в итоге подписал Рубена Аморима.

После прощания с «Барсой» Хави твердо решил взять годичный отдых от работы, это намерение не изменилось. Его идея проста – начать успешный и долгосрочный проект с нуля, каталонец не рассматривал возможность возглавлять какую-либо команду по ходу сезона.

Как утверждает Relevo, этим новым проектом может стать «Манчестер Юнайтед», даже учитывая предыдущие отказы Эрнандеса. Плохие результаты «красных дьяволов» при Амориме ставят португальца в невыгодное положение, что в теории может открыть Хави дорогу на «Олд Траффорд» на старте следующего сезона.

Как оцениваете такую перестановку на тренерском мостике «МЮ»?

🎥 Безумный предголевой пас пяткой от Хави! 44-летний каталонец помог обыграть «Мадрид» в матче легенд

Рэп-фристайлеры поймали на улице Хави и зачитали про него: легенде «Барсы» понравилось

🎥 Лицо Аморима после 0:2 от «Эвертона» – вся боль фанатов МЮ. На тренера тяжело смотреть