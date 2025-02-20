🎥 Уэйн Руни назвал нападающего, которого считает лучше себя. Отмел нескольких суперзвезд 

Уэйн Руни сделал паузу в своей тренерской карьере и сейчас пробует себя в роли теле-эксперта на Amazon Prime.

О легенде «Манчестер Юнайтед» не дают забыть и блогеры. Уэйну предложили принять участие в челлендже, правила простые: англичанин должен молчать до тех пор, пока ведущий не назовет имя нападающего, которого Руни считает лучше себя.

Уэйн пропустил Карлоса Тевеса, Ромелу Лукаку, Харри Кейна, Луиса Суареса, Дидье Дрогба, Эрлинга Холанда, Серхио Агуэро. Голос Руни подал только тогда, когда ведущий назвал Криштиану Роналду.

«Я мог остановиться и на парочке других имен», – с улыбкой добавил Уэйн.

Как вам выбор Руни?

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