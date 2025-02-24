Флик мило отпраздновал 60-летний юбилей: получил подарок от болельщиков, клубного маскота и коридор от игроков «Барсы»
Сегодня главный тренер «Барселоны» Ханси Флик празднует юбилей. Ему исполнилось шестьдесят лет. Когда немец прибыл на клубную базу, его очень тепло встретила толпа фанатов.
Один из них подошел к Флику и под аккомпанемент песни Happy Birthday вручил ему торт с числом «60» на нем. Ханси явно не ожидал такого приема и сперва выглядел смущенным. После улыбнулся и поблагодарил за поздравления.
У тренера тоже было кое-что припасено в машине. Он достал карточки со своим изображением на них и вручил каждому болельщику. Закончилось все милой фотосессией, во время которой немец уделил внимание всем, кто этого желал.
Клуб тоже не остался в стороне и от маскота Флику достался другой торт.
Футболисты «Барселоны» организовали для тренера праздничный коридор.
И, конечно же, «Бавария» тоже не осталась в стороне: «Поздравляем нашего бывшего игрока и тренера Ханси Флика с 60-летием!»
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