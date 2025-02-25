Лучшие игроки по гол+пас в топ-5 лиг Европы. Салах недосягаем 

Портал Score90 вспомнил лучших игроков по гол+пас в топовых европейских чемпионатах.

Премьер-лига

Мо Салаха многие справедливо назовут одним из лучших игроков Европы в этом сезоне. Только в АПЛ египтянин оформил 41 голевое действие, во всех турнирах у него 51 очко по системе гол+пас.

Ла Лига

Первую строчку делят Роберт Левандовски и Рафинья, у дуэта из «Барселоны» по 22 голевых действия в Ла Лиге.

Бундеслига

В Германии предсказуемо доминирует Харри Кейн, а вторую строчку занимает Омар Мармуш, который с января выступает в АПЛ за «Ман Сити».

Серия А

Матео Ретеги, возглавляющий рейтинг Серии А, в этом сезоне великолепен. Среди футболистов из топ-5 лиг Европы он тратит наименьшее количество игрового времени на гол .

Лига 1

Усман Дембеле показывает лучшую версию себя в «ПСЖ», в этом сезоне у француза – 22 очка по системе гол+пас.

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