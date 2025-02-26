🎥 Менталитет чемпиона. Салах объяснил, почему считает этот сезон лучшим в карьере

Мохамед Салах, возможно, лучший футболист в текущем сезоне. Во всех клубных турнирах египтянин уже оформил 51 результативное действие, на выезде в АПЛ он забил 16 голов – еще один мяч позволит ему установить рекорд лиги .

Многие назовут сезон-2024/25 лучшим в карьере Мо, фараон с этим согласен, но для него важна не его собственная результативность:

«На данный момент, думаю, это мой лучший сезон, потому что я делаю игроков вокруг меня лучше. Так я чувствую. Если посмотреть на результативность всех наших игроков, вы заметите, что у всех цифры стали выше.

К тому же, у меня больше ассистов, чем в предыдущих сезонах, а это значит, что я много им помогаю. Если смотреть с этой точки зрения, у Коди [Гакпо], у Лучо [Диаса] и других игроков лучшие сезоны. Вот поэтому я думаю, что это мой лучший сезон, ведь мои одноклубники тоже выступают лучше».

Согласны с точкой зрения Мо?

Лучшие игроки по гол+пас в топ-5 лиг Европы. Салах недосягаем

Салах – лучший игрок из АПЛ по гол+пас во всех турнирах. А кто еще в топ-10?

«Нужно быть на уровне Салаха, иначе у вас почти нет шансов играть здесь». Слот заявил о жестких требованиях к футболистам «Ливерпуле»