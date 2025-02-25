В матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре Премьер-лиги Мо Салах забил, а вскоре отдал результативную передачу на Доминика Собослаи.

Теперь на счету фараона – 51 голевое действие во всех турнирах, по этому показателю он лучший среди игроков АПЛ.

На втором месте расположился Эрлинг Холанд, у звезды «Манчестер Сити» на 21 голевое действие меньше, чем у Салаха. Замыкает тройку лучших Александер Исак, в этом сезоне нападающий «Ньюкасла» сделал 26 результативных действий во всех турнирах.

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