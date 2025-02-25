💥 «Нужно быть на уровне Салаха, иначе у вас почти нет шансов играть здесь». Слот заявил о жестких требованиях к футболистам «Ливерпуле»

Арне Слот очень жестко высказался о своих требованиях к игрокам «Ливерпуля».

«Если вы хотите играть в этом клубе, то вам нужно быть на уровне Салаха, иначе у вас почти нет шансов играть в «Ливерпуле».

Нам нужны только лучшие игроки. Это один из лучших, если не лучший клуб в мире.

Может ли Салах достигнуть уровня Месси и Роналду? Сложное сравнение. Мы надеемся, что он продолжит играть на нынешнем уровне еще долго. У него свою выдающаяся карьера», – заявил Слот.

Даже фанаты «Ливерпуля» удивились.

💭 «Это совершенно ненужное заявление. Он начал слишком много говорить».

💭 «А какие у Салаха конкуренты в АПЛ на его позиции? Одни посредственности: Палмер, Сака, Доку и прочие».

💭 «Жестко, но правда».

💭 «Получается, только Салах в безопасности?»

💭 «Ему просто везет».