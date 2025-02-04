🎥 Дэвис записал рэп о продлении контракта с «Баварией»! Альфонсо забавно подколол «Мадрид» 😁

Испанская пресса уже успела отправить Альфонсо Дэвиса в «Мадрид», но «королевскому клубу» не удалось переманить канадца. Фонзи остается в «Баварии».

Мюнхенцы объявили о продлении соглашения с игроком до 2030 года. По данным Bild, защитник получит бонус в 20 млн евро, его зарплата составит примерно 15 млн евро в год до уплаты налогов.

Новость «Бавария» сообщила эффектно: Альфонсо записал трек о продлении с Рекордмайстером! Композиция называется München my Throne – «Мюнхен – мой трон». В песне Фонзи сообщает: он остается в «Баварии», команда чемпионов не будет жалеть соперников и, вообще, ему идет красная форма.

Летом 2024-го поклонник «Мадрида» заметил Дэвиса в ночном клубе. Болельщик показал канадцу эмблему «королевского клуба», Альфонсо ответил – показал лого «Баварии» на своем смартфоне.

После продления Дэвис напомнил и об этом забавном эпизоде.

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