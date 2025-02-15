🙌 Вдохновляющий Асенсио. Игрок «Кастильи» признался, что успехи Рауля сильно влияют на игроков академии

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Обрадор высказался об успехах 22-летнего Рауля Асенсио в составе королевского клуба.

«Асенсио – отличная мотивация для игроков академии и всех нас.

Я уверен, что большинство молодых футболистов системы «Реала» внимательно следят за ним, потому что он выступает на впечатляющем уровне. Он уже много лет держит планку в системе клуба», – сказал Обрадор.

Фанаты полностью согласны.

💭 «Вдохновляет видеть, как успехи Асенсио влияют на молодых игроков. Его упорный труд и преданность делу явно устанавливает высокие стандарты для академии!»

💭 «Рауль Асенсио – это жемчужина».

💭 «Асенсио определенно тот человек, на кого стоит равняться, особенно для молодых игроков из Академии».

💭 «О да, Асенсио – это жемчужина».

💭 «Рауль Асенсио отличный пример того, что упорный труд и лояльность к Академии окупаются».