«Мадрид» грозится уйти из Ла Лиги. Вот как бы они проявили себя в Серии А, Бундеслиге и Лиге 1

Испанское издание SPORT утверждает, что «Мадрид» считает президента Ла Лиги Хавьера Тебаса «своим врагом номер один» и полагает, что он «ведет крестовый поход» против клуба.

Также есть мнение, что «королевский клуб» может «попросить убежища в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1», если они вдруг решат уйти из Ла Лиги. Такой шаг был бы судьбоносным, но, скорее всего, не имел бы успеха, так как для выхода пришлось бы получать разрешение у УЕФА, ФИФА и самой испанской лиги.

Но ведь ничего не мешает виртуально представить, что было бы, играй «Мадрид» в Серии А, Бундеслиге и Лиге 1. Для этого SPORTbible вооружился Football Manager 2024 и отправил «сливочных» в эти три чемпионата, просимулировав сезон. Вот что вышло.

«Мадрид» в Серии А

Под руководством бывшего тренера «Милана» Карло Анчелотти «Мадрид» доминировал в Серии А, выиграв 32 из 38 матчей, проведенных в высшем итальянском дивизионе.

В общей сложности они набрали 99 очков и выиграли чемпионат, на 11 очков опередив ближайших соперников − миланский «Интер». Только одна команда − «Ювентус» с 102 очками в сезоне-2013/14 − набрала 100 очков в одном сезоне Серии А.

Однако в кубковых соревнованиях они добились меньшего успеха. В третьем раунде Кубка Италии «Мадрид» выбил «Лечче», а в полуфинале Лиги чемпионов − «ПСЖ».

«Мадрид» в Бундеслиге

Испанцы также завоевали титул чемпиона Бундеслиги, проиграв лишь один из 34 матчей, хотя борьба была более напряженной, чем в Серии А.

«Мадрид» на шесть очков опережал «Баварию», которая отложила борьбу за титул на три последних тура. Но «сливочные» были неумолимы и выиграли пять последних матчей.

«Мадрид» в Лиге 1

«Мадрид» положил конец господству «ПСЖ» в Лиге 1, оформив хет-трик из титулов. На пути к успеху они проиграли всего две игры и пропустили за весь сезон 13 голов.

Кроме этого они приплюсовали Кубок Франции, а в Лиге чемпионов того сезона проиграли в финале.