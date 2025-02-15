🎥 Тьерри Анри все еще хорош! Посмотрите, как хитро он вынудил соперника сфолить на пенальти 😁

В Катаре прошел благотворительный матч, на поле вышли блогеры и легендарные футболисты. Главная цель встречи – собрать деньги на помощь детям из неблагополучный районов планеты.

Первую команду тренировал Маурисио Почеттино, его ассистентом стал Тим Кэйхилл.

За вторую отвечал Арсен Венгер. В помощниках француза был актер Омар Си – вы точно видели его в фильме «1+1».

Легендарный тренер воссоединился с Тьерри Анри.

Анри показал, что с возрастом не растерял своих качеств! Он хитро заставил соперника сыграть рукой в штрафной – тот, кажется, и не понял, что его обдурили. А довольный Тити заработал пенальти в пользу своей команды.

А вот блогерские товарищи по команде не всегда пользовались гениальностью француза.

Встреча закончилась победой команды Венгера.

Главное – за игру удалось собрать 8,8 миллиона долларов на помощь детям!

Как вам скиллы Тьерри?

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