🔥 Лучшие бомбардиры «Барселоны» по странам. В рейтинге нет действующих игроков «блауграны»

Портал Score90 вспомнил лучших бомбардиров «Барселоны» из разных стран. Из нынешнего состава каталонцев в рейтинги не попал никто, зато тут много легенд!

Бразилия

В истории «блауграны» было сразу 40 бразильцев – это рекорд клуба по легионерам. Лучшим остается Ривалдо, на счету которого 130 голов в составе «Барсы». У Рафиньи уже 44 мяча за каталонцев, скоро он точно обойдет Роналдо.

Аргентина

Лео Месси с огромным отрывом – самый результативный аргентинец «блауграны», он вообще лучший бомбардир в истории «Барсы». Ему также принадлежит рекорд по матчам за клуб – 778 игр.

Франция

За три года на «Камп Ноу» Тьерри Анри успел стать лучшим французом «блауграны» – 49 голов. Всего за «Барсу» в разное время выступали 22 гражданина Пятой республики.

Нидерланды

Из 23-х голландских футболистов, игравших за каталонцев, самым результативным остается Патрик Клюйверт – на его счету 122 мяча.

Португалия

Как бы бесславно не закончилась история Фигу в столице Каталонии, он лучший португальский бомбардир клуба – забил 45 голов за «Барсу».

Испания

Сесар Родригес – лучший испанский бомбардир в истории «блауграны». В общем клубном рейтинге легенда уступает лишь Лионелю Месси.

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