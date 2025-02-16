У одного лучше карьера, а со вторым хотели бы сыграть. Очередное противостояние Месси и Роналду в опросе The Athletic

Криштиану Роналду и Лионель Месси по праву считаются величайшими футболистами. Оба запомнились невероятными достижениями за клубы и страны. Португалец и аргентинец завоевали пятнадцать «Золотых мячей» и установили множество рекордов, которые будет трудно побить.

Долгие годы они встречались на поле в класико между «Мадридом» и «Барселоной», а сейчас оба наслаждаются последними годами карьеры за пределами Европы − в Саудовской Аравии и США. Месси большую часть футбольной жизни провел в «Барселоне», затем был в «ПСЖ». Роналду же поиграл в «МЮ», «Мадриде» и «Ювентусе».

И хотя споры о том, кто из них величайший, не утихают до сих пор, бывшие игроки в опросе, проведенном изданием The Athletic, встали на сторону Роналду.

Еще в сентябре 2022 года респондентам задавали тридцать пять вопросов, а один звучал так: «Чья карьера сложилась лучше − Месси или Роналду?» Португалец победил с отношением 66% на 34%.

Однако на вопрос о том, с кем бы из них вы бы хотели сыграть, Месси победил с перевесом в 72% голосов против 28%.