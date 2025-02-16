🔥 Рекордсмены по матчам за клуб среди грандов. Лишь один игрок до сих пор не сменил команду

Портал Score90 пробежался по европейским грандам и составил топы игроков, которые провели наибольшее количество матчей в составе своей команды.

Лишь один рекордсмен до сих пор не сменил клубную прописку.

«Мадрид»

За 741 матч в футболке «королевского клуба» Рауль забил 323 гола и отдал 135 ассистов во всех турнирах.

«Барселона»

Лео Месси покинул «Барсу» рекордсменом по количеству матчей за клуб, обойдя Хави на 11 игр. Добавим к этому 672 мяча и 303 голевые.

«Ливерпуль»

Рекорд по матчам за мерсисайдцев принадлежит Иану Каллагэну. За 19 лет в «Ливерпуле» полузащитник провел 846 матчей, забил 67 голов и отдал 79 результативных передач. В апреле Иану исполнится 83 года.

«Манчестер Юнайтед»

963 матча Райана Гиггза за «Ман Юнайтед» – рекорд всего рейтинга, на его счету 168 голов и 266 ассистов.

«Милан»

Паоло Мальдини преумножил наследие отца в «Милане»: 901 матч, 33 забитых мяча, 43 голевые передачи.

«Интер»

Хавьер Дзанетти немного отстал от миланского соседа: он провел 858 матчей в составе «Интера», забил 21 гол и отдал 37 ассистов.

«Ювентус»

Сегодня Алессандро Дель Пьеро зажигает на спортивном телевидении , а когда-то он сражался за «бьянконери» на футбольном поле: 705 матчей, 290 голов и 172 ассиста.

«Бавария»

Томас Мюллер – единственный из всего рейтинга, кто до сих пор выступает за свой клуб. Раумдойтеру принадлежит рекорд не только по матчам за «Баварию» (735), но и по голевым передачам: он отдал 272 ассиста. Также на счету Томаса 247 голов за мюнхенцев.

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