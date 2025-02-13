Кин и Райт выбрали абсолютную спортивную легенду. Роналду и Месси даже не были среди вариантов

Футбольные легенды Рой Кин, Иан Райт, Гари Невилл и Джилл Скотт вновь собрались вместе для записи очередного выпуска подкаста Stick To Football. Беседа довела их до выбора самого легендарного спортсмена или спортсменки в истории, а про футбол никто из них даже не вспомнил.

«Серена Уильямс – мне нравится стабильность в том, что она могла долгое время продолжала делать это [играть на самом высоком уровне]», − сказала экс-футболистка Джилл Скотт.

Тем временем Иан Райт рассказал, что считает бывшего боксера-тяжеловеса Мохаммеда Али величайшим спортсменом в истории. Причем американец оказал огромное влияние на его карьеру.

«Тот, кто оказал на меня самое большое влияние и на то время, когда он был в своей лучшей форме, − это Мохаммед Али, − сказал Райт. − Он был великолепен в том числе благодаря тому, что делал за пределами ринга».

«Его сильно критиковали за то, что он не поехал во Вьетнам, а он не хотел ехать. Он сказал: «Зачем мне убивать во Вьетнаме, мои враги здесь, в Америке. Он стоял на своем, и вы можете себе представить, что ему пришлось пережить. Он написал самое короткое стихотворение в истории: «Я, мы».

Кин согласился и упомянул о его боях в Америке.

«Его убеждения и его бои в Америке − они были колоссальны, − сказал Кин. − С этим трудно поспорить».

Мохаммед Али скончался в июне 2016 года. В разгар войны во Вьетнаме в 1967-м он отказался служить в армии США. В результате боксеру дали штраф в 10 тысяч долларов, запретили заниматься боксом три года и приговорили к пяти годам за решеткой. Али не отсидел ни дня, в а в июне 1971-го Верховный суд отменил приговор.