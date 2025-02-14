🎥 Известно, за что Оливер показал Слоту красную. За аналогичные действия он не наказал Гвардиолу 🤯

Последнее мерсисайдское дерби на «Гудисон Парк» закончилось дракой и тремя красными – карточки выписали Кертису Джонсу, Абдулаю Дукуре и Арне Слоту. Игроков наказали за потасовку, теперь стало известно, что в действиях тренера «красных» не понравилось Майклу Оливеру.

Эксперт в чтении по губам по просьбе Daily Mail расшифровал беседу Оливера, Слота и Ван Дейка после финального свистка на «Гудисон Парк».

Тренер подошел к арбитру и сказал: «Отличная игра». Мужчины обменялись рукопожатиями, голландец при этом, казалось, потянул руку Оливера в свою сторону. Сразу после этого судья достал карточку.

Арне на это ответил: «Серьезно, ты даешь мне красную за это? Я разберусь с этим позже. Мы с тобой, да».

Следом к Оливеру подошел Ван Дейк, который, видимо, тоже решил, что карточка связана с рукопожатием. Капитан «Ливерпуля» сказал арбитру: «Эй, Майкл, это не было перетягиванием. Майкл, в этом не было ничего личного».

В другом видео также заметно, как Вирджил говорит Оливеру, что в действиях тренера не было злого умысла. В том же ролике видно, как Слот повторяет Майклу: «Мы с тобой поговорим после?»

А вот так момент с красной выглядел в динамике:

Болельщики вспомнили эпизод, который произошел после победы (3:1) «Ливерпуля» над «Ман Сити» в ноябре 2019-го. Тогда Пеп Гвардиола слишком настойчиво жал руки бригаде Оливера, приговаривая: «Большое вам спасибо. Большое спасибо!»

Выглядел каталонец агрессивно, но карточку от Майкла не получил.

Слоту грозит двухматчевая дисквалификация. Футбольная ассоциация Англии (FA) уже получила отчет Майкла Оливера, окончательное решение по отстранению Арне будет принято в ближайшее время.

Как оценим работу Оливера?

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