🎥 Очередной бред от судей АПЛ! Для иллюстрации нарушения на красную взяли фол, за который не дали даже желтую 🤡

Судейский корпус Премьер-лиги вновь радует поклонников английского футбола! Фанаты заметили, что для демонстрации фола с «высоко поднятой ногой», за который следует показать красную карточку, официальный сайт АПЛ использовал фото столкновения Доку и Мак Аллистера.

А теперь самый сок! Встреча прошла в рамках 28-го тура АПЛ сезона-2023/24, за свои действия Доку не получил даже желтую.

Вот так эпизод выглядел в динамике:

Юрген Клопп тогда так говорил о случившемся: «Очевидный пенальти для всех футбольных людей на этой планете. На любом участке поля это фол и желтая карточка».

Угадаете, кто был главным арбитром той встречи? Верно, Майкл Оливер. Если бы судья назначил одиннадцатиметровый, у «Ливерпуля» был бы шанс добыть победу вместо ничьей.

Как вам такие чудеса судейства от АПЛ?

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