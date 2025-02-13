🎥 Безумные эмоции Слота в мерсисайдском дерби! Сходил с ума даже из-за желтых 

Последнее мерсисайдское дерби на «Гудисон Парк» закончилось ничьей 2:2, установив идеальный баланс: 38 ничьих и по 41 победе у каждой команды.

Для Арне Слота встреча на домашней арене «Эвертона» стала, возможно, самой сложной игрой у руля «Ливерпуля». По эмоциональному накалу матчу точно нет равных.

На 73-й минуте Мо Салах вывел «Ливерпуль» вперед, но уже в добавленное время Джеймс Тарковски сравнял счет. Слот сошел с ума!

Даже на карточки Арне реагировал эмоционально:

Абдулай Дукуре отпраздновал второй гол «ирисок» на глазах у фанатов «Ливерпуля», что очень не понравилось Кертису Джонсу. На поле завязалась потасовка.

Арне что-то высказал Майклу Оливеру, за что арбитр показал тренеру красную.

На сайте АПЛ появилось заявление о том, что Слот получит двухматчевую дисквалификацию, но вскоре публикация была удалена. Окончательное решение будет принято после того, как лига получит отчет от Майкла Оливера.

Поздравляем Арне с боевым крещением?

Буря эмоций в мерсисайдском дерби – даже оператор не удержал камеру после гола «Ливерпуля»

Оуэн выбирает лучшего форварда. У фанатов вопросы из-за одного спорного решения

🎥 Ричардс, Анри и Каррагер определились с фаворитом «ЗМ». Вот кого они назвали