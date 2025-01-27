🎥 Актер и сценарист «Теда Лассо» рассказал, как появился Рой Кент! Имя персонажа не должно было отсылать к легенде «МЮ»

Гостем нового выпуска подкаста It's Called Soccer стал Брендан Хант – актер и сценарист сериала «Тед Лассо», а по совместительству большой поклонник «Арсенала». Подкаст ведет Гари Невилл, всю беседу ему пришлось терпеть подколы гостя в адрес «Манчестер Юнайтед».

Хант, исполнивший роль тренера Бирда, рассказал, как появился персонаж Роя Кента – угрюмого и вечно недовольного футболиста на закате карьеры. Разумеется, образ был списан с легендарного Роя Кина.

Сериальный Рой должен был получить совершенно другое имя, но все пошло наперекосяк. Свой рассказ Хант начал с подкола:

«Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед», вся ваша компания, были моральными банкротами, которые гонялись за трофеями так, будто это все, что имеет значение, у нас было сдержанное уважение к Рою Кину: ужас, который он вселял, его история.

Короче говоря, мы всегда были им полностью очарованы. Когда шла работа над сценарием, мы подумали: «Окей, у нас есть Тед Лассо – американская сила позитива и радости. Что в футболе можно максимально противопоставить этому? Рой Кин! Нам даже не пришлось долго думать, сразу решили написать персонажа на основе Роя Кина.

Рой Кент – это всего лишь рабочее имя для персонажа. Я был абсолютно уверен в том, что позже мы заменим имя. Ну ведь это прямо слишком очевидно – Рой Кент, Рой Кин – мы могли бы постараться лучше.

И вот, за неделю до нашего отбытия в Лондон, мы получаем готовый напечатанный сценарий, а в нем указан Рой Кент. Я такой: «Эй, ребят, мы так и не изменили это весьма очевидное имя персонажа!» Мне все отвечают: «Ты вообще о чем? Его зовут Рой Кент». А я думаю: «Да его имя не может быть Рой Кент! О чем вы говорите?» В итоге мы оставили это имя, и, должен сказать, все получилось просто идеально».

Помимо небольшой разницы в фамилиях, у Роев есть еще два отличия – Кент был легендой «Челси», а Кин носил капитанскую повязку «Ман Юнайтед». Сериальный Рой выступал за сборную Англии, настоящий Рой – ирландец. В остальном сходство абсолютное. Даже прическу для образа молодого Кента создатели позаимствовали у юного Кина.

А кто ваш любимый персонаж «Теда Лассо»?

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