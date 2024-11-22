Кин заявился в студию в джемпере «Тоттенхэма». Легенда «МЮ» 9 лет назад дал этому объяснение

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин провел на «Олд Траффорд» долгих двенадцать лет и в общей сложности 480 матчей за клуб. У него 7 титулов АПЛ, четыре Кубка Англии, Лига чемпионов и россыпь индивидуальных трофеев.

Но еще в 2015 году на мероприятии в пользу благотворительной организации по борьбе с детским раком ирландец признался.

«То, что я играл за «Манчестер Юнайтед», не означает, что я фанат этой команды. Когда я играл за «Рокмаунт», отец одного из моих одноклубников приводил меня на тренировки, и он болел за «Тоттенхэм». С этого всего и началось. Мне нравились игроки той команды, такие как Гленн Ходдл и Клайв Аллен. После того, как я вернулся из «Ноттингем Форест», «шпоры» предложили мне пройти просмотр».

«Я отказался, потому что в «Форест» хорошо ко мне относились, мне нравился этот клуб, и я чувствовал к нему некоторую преданность. Я был неравнодушен к «Тоттенхэму», да и сейчас неравнодушен».

С того интервью прошло почти десять лет, и вот Рой Кин надел джемпер «Тоттенхэма». Эту информацию слил действующий чемпион мира по дартсу Люк Хамфрис, опубликовавший в соцсети фотографии с ирландцем со съемок рождественского выпуска подкаста The Overlap.

Похоже, что Хамфрис, давний болельщик «Лидса», появится в нем в качестве гостя, составив компанию Гари Невиллу, Джилл Скотт и Полу Скоулзу.

«Отлично провел время, снимаясь сегодня для The Overlap вместе с одними из лучших игроков, которые играли в футбол. Мы отлично посмеялись и получили огромное удовольствие».