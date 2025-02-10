🎥 Фанат попросил Салиба не переходить в «Мадрид». Реакция Вильяма попала на видео 😁
По данным RMC Sport, Вильям Салиба привлек интерес «Мадрида», защитник стал приоритетной целью «сливочных» для укрепления обороны. «Арсенал» не станет просто так отпускать свою звезду и запросит у «Реала» большие деньги: если трансфер состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.
Новости об интересе «королевского клуба» к французу дошли до Дубая, куда «канониры» прилетели на короткие сборы. Местные поклонники лондонцев решили действовать.
Фанат подошел к Вильяму на открытой тренировке «Арсенала»: сперва он попросил игрока добыть победу в Лиге чемпионов, а затем наказал: «Никогда не переходи в «Реал». Оставайся с нами! Никакого «Реала».
Диалог Салиба и болельщика попал на видео:
Француз прислушается к болельщику?
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