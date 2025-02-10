📸 Adidas представил мяч для плей-офф ЛЧ – дизайн вдохновлен Мюнхеном. Рассматриваем детали 👀
Совсем скоро стартуют стыковые матчи Лиги чемпионов, adidas показал, каким мячом футболисты будут играть в плей-офф турнира.
Финал главного клубного турнира Европы пройдет на «Альянц Арене», дизайн мяча был вдохновлен Мюнхеном и главными достопримечательностями Баварии.
Рассматриваем детали:
Мяч уже можно приобрести на сайте adidas: за классический вариант придется выложить 60 долларов, а за мини-версию – 15.
А вот, как менялись мячи для плей-офф ЛЧ с 2001 года:
С мячом для мюнхенского финала позируют игроки.
«Мадрид» уже использует новенький снаряд на тренировках.
Как оцените дизайн мяча?
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