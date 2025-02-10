Совсем скоро стартуют стыковые матчи Лиги чемпионов, adidas показал , каким мячом футболисты будут играть в плей-офф турнира.

Финал главного клубного турнира Европы пройдет на «Альянц Арене», дизайн мяча был вдохновлен Мюнхеном и главными достопримечательностями Баварии.

Рассматриваем детали:

Мяч уже можно приобрести на сайте adidas: за классический вариант придется выложить 60 долларов, а за мини-версию – 15.

А вот, как менялись мячи для плей-офф ЛЧ с 2001 года:

С мячом для мюнхенского финала позируют игроки.

«Мадрид» уже использует новенький снаряд на тренировках.

Как оцените дизайн мяча?

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