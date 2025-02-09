Анри назвал двух футболистов, с которыми ему не удалось сыграть, а хотелось бы. Они из одного клуба

За то время, которое Тьерри Анри провел в «Арсенале», рядом с ним были одни из лучших футболистов Европы. Однако есть как минимум двое игроков, с которыми француз не пересекся, а хотел бы.

Вот что сказал в эфире программы Sky Sports «Monday Night Football» Тьерри Анри:

«Дрогба и Анелька. Я бы с удовольствием играл с Анелька, он повыше, а я под ним. Потому что я думаю, что если бы мы оба были впереди, это была бы проблема, большая проблема».

«Как-то я встретился с Дидье и сказал ему: «Представь, если бы мы сыграли вместе». Он не особо любил покидать свою зону, тогда как я больше двигался, был повсюду. Это было бы немного проблематично. И давайте не будем забывать, но Анелька тоже был проблемой. Я бы с удовольствием поиграл с Николя в «Арсенале».

Во Франции Анри и Дрогба не пересеклись, так как играли в разных клубах. В АПЛ Тьерри выступал только за «Арсенал», тогда как Дидье − только за «Челси». С Анелька француз разминулся в Лондоне: Николя ушел в «Мадрид» в 1999-м, тогда как в этом же году Анри пришел из «Ювентуса».