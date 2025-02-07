«Ньюкасл» выбил «Арсенал» из Кубка лиги – «сороки» победили со счетом 4:0 по сумме двух встреч.

В феврале 2011 года «Ньюкасл» вырвал ничью 4:4 в матче с «Арсеналом», при этом до 69-й минуты «канониры» вели в четыре мяча. Решающий гол в той безумной встрече 26-го тура АПЛ забил ивуарийский полузащитник Шейк Тиоте.

За семь лет в «Ньюкасле» Тиоте провел 156 матчей в составе «сорок» во всех турнирах. Зимой 2017-го он перешел в китайский «Бэйцзин Энтерпрайзес», летом того же года Шейк умер. Футболист потерял сознание на тренировке, его срочно доставили в больницу, где врачи зафиксировали смерть. Жена Тиоте в тот момент была беременна третьим ребенком.

«Ньюкасл» помнит о своих легендах: на матч с «Арсеналом» в Кубке лиги клуб пригласил Рафаэля – 11-летнего сына Тиоте.

«В тот день, когда мой папа забил гол «Арсеналу», это было вон там [показывает на ворота]. Надеюсь, тот факт, что я сегодня здесь, добавит веры команде, даст дополнительный импульс. Да, думаю, это поможет», – делится мальчик с пресс-службой клуба.

Рафаэль стал одним из маскотов «сорок» и, действительно, его присутствие помогло – «Ньюкасл» справился с «Арсеналом» и вышел в финал турнира.

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